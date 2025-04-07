"Все попытки россиян были разрушены": в Силах обороны рассказали о ситуации в Торецке

Российские военные продолжают обстреливать Торецкое направление. Количество ударов КАБами за 6 апреля увеличилось втрое.

Командир роты беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" Денис "Кореец" Перч рассказал, какая сейчас ситуация вблизи Торецка и в самом в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире "Общественное. Студия".

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Что известно о ситуации в Торецке

По словам командира роты БАК, Торецкое направление перегружено российскими дронами на оптоволокне, там россияне достаточно плотно их применяют. Количество вражеских штурмов за прошедшую неделю выросло почти в два раза. Кроме этого, оккупанты пытаются применять моторизованную технику.

Торецк крепко стоит, ничего не смогло подвинуть ни одной позиции, все попытки россиян были разрушены, увеличение ударов КАБами свидетельствует о том, что у них уже нет других идей,

– рассказывает "Кореец".

Он добавляет, что, согласно последним перехватам, враг пытается избежать любого участия в штурмовых действиях. Однако командование отдает жесткие приказы. По словам Перча, также есть данные о том, что россиян уничтожат, если они отступят на определенные позиции.

Командир роты БАК отмечает, что в городской застройке Торецка оккупанты передвигаются малыми тактическими группами. Однако, накапливаются от отделения до взвода, откуда растягивают фланги и начинают штурмовать, продвигаясь по 2 – 3 военнослужащих.

К слову, потери россиян в боях за Торецк превысили 15 тысяч убитыми. Тогда как общие потери составили более 50 тысяч российского личного состава.