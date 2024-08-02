Торецкое направление сейчас является одной из самых экстремальных и опасных точек в зоне боевых действий. Враг осуществляет давление на город круглосуточно и интенсивно.

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Как "Белый Ангел" эвакуирует жителей Торецка

Несмотря на опасность постоянных обстрелов, подразделение Нацполиции "Белый Ангел" осуществляет эвакуацию из Торецка, к которому россияне подошли вплотную.

Алина, одна из жителей Торецка в прямом смысле сбежала от родителей.

Я уехала вопреки воле родителей. Они боялись, что со мной что-то случится. Но они не понимают, что здесь тоже страшно,

– рассказала девушка.

Алине двадцать шесть лет. Сейчас она планирует добраться до Днепра, там найти работу и обустраивать новую жизнь.

На вопрос журналистов, собирается ли Алина забрать родителей, девушка ответила утвердительно.

Хочу попробовать уговорить их уехать. Но пока не знаю как, потому что скоро в Торецк, возможно, и пускать не будут. Я не уверена, смогу ли вернуться в родной город,

– поделилась Алина.

Также сотрудники Нацполиции эвакуировали местного шахтера и договорились о вывозе из Торецка пожилых супругов. Последние отказывались эвакуироваться из-за своего хозяйства – картофеля и кроликов. И все же полицейским удалось договориться с ними по поводу выезда в конкретный день.

Важно! С 26 июня 2024 года с территории Торецкой городской территориальной общины "Белый Ангел" вместе с патрульной полицией, ГСЧС и местными властями эвакуировал 1340 человек. Из них – 78 детей.