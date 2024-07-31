Об этом в эфире 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что сейчас Торецкое и Покровское направления – это самый экстремальный и опасный участок в зоне боевых действий.

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Россияне пытались зайти в Торецк штурмовыми группами

Коваленко отметил, что противнику сейчас не удается зайти на окраины города Торецка, но в самой агломерации у него было продвижение в районе Южного, Северного, Железного. Там оккупанты вышли на искусственную преграду в виде железнодорожного пути, которая расположена параллельно проспекту Пионеров.

Это такая же преграда, как в природе, например река. Ее тоже трудно переходить. Но там есть и другие усиления, 2 террикона (искусственные высоты) шахты "Северной" и шахты имени Артема (высота обоих 40 метров). Россияне пытались выйти на правую сторону от железной дороги некоторыми штурмовыми группами, это можно считать территорией города Торецк, но они там были нейтрализованы,

– озвучил Коваленко.

Военно-политический обозреватель отметил, из-за того, что ВСУ ликвидировали оккупантов, закрепленных россиянами позиций в самом городе пока нет. Враг осуществляет давление на Торецк круглосуточно и интенсивно. Ситуация в районе Торецка осложняется еще и тем, что город постоянно находится под влиянием российской авиации, артиллерийского огня, КАБов, там используют даже 3-тонные бомбы.