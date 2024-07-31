Про це в етері 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що нині Торецький і Покровський напрямки – це найекстремальніша і найнебезпечніша ділянка в зоні бойових дій.

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Росіяни намагалися зайти в Торецьк штурмовими групами

Коваленко зазначив, що противнику зараз не вдається зайти на околиці міста Торецьк, але в самій агломерації в нього було просування в районі Південного, Північного, Залізного. Там окупанти вийшли на штучну перепону у вигляді залізничної колії, яка розташована паралельно проспекту Піонерів.

Це така ж перепона, як природна, наприклад річка. Її теж важко переходити. Але там є й інші підсилення, 2 терикони (штучні висоти) шахти "Північної" й шахти імені Артема (висота обох 40 метрів). Росіяни намагалися вийти на правий бік від залізниці деякими штурмовими групами, це можна вважати територією міста Торецьк, але вони там були нейтралізовані,

– озвучив Коваленко.

Військово-політичний оглядач наголосив, через те, що ЗСУ ліквідували окупантів, закріплених росіянами позицій в самому місті наразі немає. Ворог здійснює тиск на Торецьк цілодобово та інтенсивно. Ситуація в районі Торецька ускладнюється ще й тим, що місто постійно перебуває під впливом російської авіації, артилерійського вогню, КАБів, там противник використовуює навіть 3-тонні бомби.