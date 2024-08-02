Торецький напрямок наразі є однією із найекстримальніших і найнебезпечніших точок в зоні бойових дій. Ворог здійснює тиск на місто цілодобово та інтенсивно.

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Як "Білий Янгол" евакуює жителів Торецька

Попри небезпеку постійних обстрілів, підрозділ Нацполіції "Білий Янгол" здійснює евакуацію з Торецька, до якого росіяни підійшли впритул.

Аліна, одна з жителів Торецька у прямому сенсі втекла від батьків.

Я виїхала всупереч волі батьків. Вони боялись, що зі мною щось станеться. Але вони не розуміють, що тут теж страшно,

– розповіла дівчина.

Аліні двадцять шість років. Зараз вона планує дістатися до Дніпра, там знайти роботу та облаштовувати нове життя.

На питання журналістів, чи збирається Аліна забрати батьків, дівчина відповіла ствердно.

Хочу спробувати вмовити їх виїхати. Але поки не знаю як, бо скоро у Торецьк, можливо, і пускати не будуть. Я не впевнена, чи зможу повернутись у рідне місто,

– поділилася Аліна.

Також співробітники Нацполіції евакуювали місцевого шахтаря та домовились про вивезення з Торецька літнього подружжя. Останні відмовлялись евакуюватись через своє господарство – картоплю та кролів. Та все ж поліціянтам вдалося домовитися із ними на виїзд у конкретний день.

Важливо! З 26 червня 2024 року з території Торецької міської територіальної громади "Білий Янгол" разом із патрульною поліцією, ДСНС та місцевою владою евакуював 1340 людей. З них – 78 дітей.