ВСУ помешали оккупантам перерезать трассу Бахмут – Лисичанск

После захвата Лисичанска российские оккупанты пытаются продвинуться в сторону Бахмута. Но пока украинские военные сдерживают наступление врага.

Для полного захвата Луганской области российским захватчикам нужно взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут. Они это не раз пытались сделать, когда еще происходили бои за Северодонецк. Тогда было несколько попыток форсировать реку Северский Донец в районе Белогоровки. Во время одной из них оккупанты потеряли около сотни единиц техники и до 500 убитыми и ранеными.

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Теперь же Лисичанск под российской оккупацией, и враг пытается продвинуться в сторону Бахмута по трассе. Но украинские военные пока сдерживают продвижение врага. По данным Луганской ОВА, это происходит на границе Луганщины и Донбасса

"Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых. Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивирована", – заявил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в понедельник, 5 июля, оккупанты пытались перерезать пролегающую мимо Белогоровки автодорогу Бахмут – Лисичанск. Но после боев были вынуждены отойти.

Сложность российского наступления состоит и в том, что украинские артиллеристы начали наносить более прицельные удары далеко в тылу врага по его складам с боеприпасами. Такие удары были нанесены по Мелитополю, Донецку, Снежному, Кадиевке. Такие удары имеют два важных фактора. Первый – это уничтожение самого вооружения оккупантов, которое они теперь не смогут использовать против украинских военных. А второй – у них уничтожаются и "цепочки снабжения", ведь теперь даже 70 километров от линии фронта не могут считаться для них безопасными. И нужно обустраивать новые склады.

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