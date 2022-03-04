Мы выбили врага, но в окрестностях Николаева еще бои, – глава ОВА

В Николаеве 4 марта начались бои между украинскими войсками и оккупантами. По словам главы Николаевской ОВА, нашим защитникам удалось немного оттеснить захватчиков, однако бои продолжаются.

Об этом глава ОВА рассказал в видео, которое выложили в соцсети. Он отметил, что украинские защитники имеют успехи.

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Мы их немного выбили, – глава ОВА

Мы выбили их (россиян – 24 канала) немного, однако бой продолжается. Комментировать не могу, бои – на окраинах,

– сказал Ким.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что удалось выбить россиян из аэропорта "Кульбакино". Там был установлен украинский флаг. Однако после 17:00 враг пошел в контрнаступление.

Смотрите видео из Николаева:

Глава ОВА призвал горожан не паниковать

Отметим, что до начала боев в городе была объявлена ​​воздушная тревога. В небе видели несколько вражеских вертолетов. Виталий Ким призвал горожан не паниковать и сохранять спокойствие.

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