Спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как украинские военные улетели на перехват 12 вражеских самолетов.

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Как два украинских МиГ-29 вступили в неравный бой

Большинство самолетов и вертолетов, которые находятся в статистике ВСУ, были уничтожены именно в первые дни полномасштабного вторжения. Пропагандисты заявляли, что "Воздушные силы Украины уничтожены", а вот о своих потерях умалчивали.

2 марта 2022 года украинские пилоты на двух истребителях МиГ-29 вступили в неравное сражение с оккупантами. Александр Бринжала, посмертно получивший звание Героя Украины, вылетел на задание вместе со своим напарником. Пилотов отправили на перехват четырех вражеских самолетов, но оказалось, что их втрое больше – в небе было 12 российских истребителей.

Украинские защитники неба не сошли с курса, а смело вступили в неравное сражение. С земли пилотов поддерживали системы ПВО.

Во время выполнения боевой задачи, к сожалению, погиб Александр Бринжала. Однако он унес с собой еще три новых российских самолета.



Александр Бринжала, погибший в боях с оккупантами / Фото из открытых источников

Игнат рассказал только об одном конкретном случае, однако их гораздо больше. Оккупанты залетали в разные регионы Украины, они имели целью завоевать аэродромы, заставить к капитуляции и "взять Киев за три дня".

Однако украинские защитники продолжают мужественно защищать украинскую землю. Системы ПВО совершенствуются и становятся более мощными, Украина получает все новое вооружение, поэтому ныне массированная атака самолетами невозможна, потому что россияне понесут бешеные потери.

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