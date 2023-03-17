Речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, як українські військові полетіли на перехоплення 12 ворожих літаків.

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Як два українських МіГ-29 вступили у нерівний бій

Більшість літаків і вертольотів, які нині є у статистиці ЗСУ, були знищенні саме у перші дні повномасштабного вторгнення. Пропагандисти заявляли, що "Повітряні сили України знищені", а от про свої втрати замовчували.

2 березня 2022 року українські пілоти на двох винищувачах МіГ-29 вступили у нерівний бій з окупантами. Олександр Бринжала, який посмертно отримав звання Героя України, вилетів на завдання разом зі своїм напарником. Пілотів відправили на перехоплення чотирьох ворожих літаків, але виявилося, що їх утричі більше – у небі було 12 російських винищувачів.

Українські захисники неба не зійшли з курсу, а сміливо вступили у нерівний бій. Із землі пілотів підтримували системи ППО.

Під час виконання бойового завдання, на жаль, загинув Олександр Бринжала. Проте він забрав із собою ще три нових російських літаки.



Олександр Бринжала, який загинув у боях з окупантами / Фото з відкритих джерел

Ігнат розповів лише один конкретний випадок, проте їх набагато більше. Окупанти залітали у різні регіони України, вони мали на меті завоювати аеродроми, змусити до капітуляції та "взять Кієв за трі дня".

Проте українські захисники продовжують мужньо боронити українську землю. Системи ППО удосконалюються й стають потужнішими, Україна отримує все нове озброєння, тому нині масована атака літаками неможлива, бо росіяни зазнають шалених втрат.

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