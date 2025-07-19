Рядом с тобой будут биться миллионы сердец: СБУ поддержала Усика перед боем

СБУ поддержала украинского боксера Александра Усика, заверив, что вечером в субботу, 19 июля, вся Украина будет болеть за него.

Там написали слова поддержки украинскому спортсмену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также Усик против Дюбуа: у кого лучшие шансы на победу в реванше за "абсолют" – прогноз

Как СБУ поддержала Усика?

В службе написали, что во время сегодняшнего боя с Даниэлем Дюбуа Великобритании Александр Усик будет не просто бойцом, а "примером для всей Украины, которая так же никогда не сдается".

Рядом с тобой будут биться миллионы сердец. Тех, кто находится в окопах, проводит спецоперации, спасает раненых в больницах, помогает фронту, работая в тылу,

– говорится в сообщении.

Там призвали спортсмена продемонстрировать украинский характер, дисциплину, мастерство и точность. В СБУ добавили, что верят в украинского боксера и его победу в ближайшем поединке.

Напомним, что в 2023 году в первом бою Александр Усик в первом бою Александр Усик победил Даниэля Дюбуа. Тогда украинский боксер защищал титулы WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring и завершил бой в девятом раунде поединка.