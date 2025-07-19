Рядом с тобой будут биться миллионы сердец: СБУ поддержала Усика перед боем
- СБУ выразила поддержку украинскому боксеру Александру Усику перед его боем с Даниэлем Дюбуа.
- Там отметили, что Усик является примером для всей страны, отметив украинский характер и дисциплину.
СБУ поддержала украинского боксера Александра Усика, заверив, что вечером в субботу, 19 июля, вся Украина будет болеть за него.
Там написали слова поддержки украинскому спортсмену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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Как СБУ поддержала Усика?
В службе написали, что во время сегодняшнего боя с Даниэлем Дюбуа Великобритании Александр Усик будет не просто бойцом, а "примером для всей Украины, которая так же никогда не сдается".
Рядом с тобой будут биться миллионы сердец. Тех, кто находится в окопах, проводит спецоперации, спасает раненых в больницах, помогает фронту, работая в тылу,
– говорится в сообщении.
Там призвали спортсмена продемонстрировать украинский характер, дисциплину, мастерство и точность. В СБУ добавили, что верят в украинского боксера и его победу в ближайшем поединке.
Напомним, что в 2023 году в первом бою Александр Усик в первом бою Александр Усик победил Даниэля Дюбуа. Тогда украинский боксер защищал титулы WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring и завершил бой в девятом раунде поединка.