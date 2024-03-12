Известно, что по состоянию на 15:00 бои за контроль над поселком Тёткино в Курской области все еще продолжаются. Об этом сообщает легион "Свобода России".
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Бой за Теткино
Легион "Свобода России" показал новое видео своей операции 12 марта в Курской области. Так, на кадрах изображено, как поразили опорный пункт противника во время захода в Теткино.
Заметим, что на ролике, показаны кадры именно утреннего боевого поражения опорного пункта вражеской армии во время захода добровольцев в поселок Теткино Курской области.
Фрагмент утреннего боевого поражения ротного опорного пункта противника во время захода в Тёткино. Идем дальше!,
– подписали видео в легионе "Свобода России".
Кадры, как поразили опорный пункт врага во время захода в Теткино: смотрите видео
В "Свобода России" рассказали об операции добровольцев: основное
- Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" рассказал подробнее об операции добровольцев.
- Так, известно, что в операции участвуют три российские формирования, которые состоят из добровольцев. Эти объединенные силы зашли сразу в две российские области – Белгородскую и Курскую.
- "Свобода России" уже неоднократно заходил на Белгородщину. Так, там местные власти увеличили количество личного состава своей армии, а также количество оборонительных сооружений. Однако это не помешало бойцам найти удобное место для прорыва.
- "Относительно Курской области, то она не была беззащитной, но могу сказать, что мы очень сильно удивили российский генштаб и для них это было неприятной неожиданностью. Российская армия была вынуждена отступать, перегруппировываться. Посмотрим, что будет дальше, но пока все идет по нашему плану", – добавил Барановский.