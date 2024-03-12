Известно, что по состоянию на 15:00 бои за контроль над поселком Тёткино в Курской области все еще продолжаются. Об этом сообщает легион "Свобода России".

Смотрите также Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в России имеет серьезные проблемы после атаки дронов, – Reuters

Бой за Теткино

Легион "Свобода России" показал новое видео своей операции 12 марта в Курской области. Так, на кадрах изображено, как поразили опорный пункт противника во время захода в Теткино.

Заметим, что на ролике, показаны кадры именно утреннего боевого поражения опорного пункта вражеской армии во время захода добровольцев в поселок Теткино Курской области.

Фрагмент утреннего боевого поражения ротного опорного пункта противника во время захода в Тёткино. Идем дальше!,

– подписали видео в легионе "Свобода России".

Кадры, как поразили опорный пункт врага во время захода в Теткино: смотрите видео

В "Свобода России" рассказали об операции добровольцев: основное