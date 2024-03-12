Відомо, що станом на 15:00 бої за контроль над селищем Тьоткіно в Курській області все ще тривають. Про це повідомляє легіон "Свобода Росії".
Дивіться також Нафтопереробний завод "Лукойл" у Росії має серйозні проблеми після атаки дронів, – Reuters
Бій за Тьоткіно
Легіон "Свобода Росії" показав нове відео своєї операції 12 березня в Курській області. Так, на кадрах зображено, як вразили опорний пункт противника під час заходу в Тьоткіно.
Зауважимо, що на ролику, показані кадри саме ранкового бойового ураження опорного пункту ворожої армії під час заходу добровольців до селища Тьоткіно Курської області.
Фрагмент ранкового бойового ураження ротного опорного пункту противника під час заходу Тьоткіно. Йдемо далі!,
– підписали відео у легіоні "Свобода Росії".
Кадри, як вразили опорний пункт ворога під час заходу в Тьоткіно: дивіться відео
У "Свобода Росії" розповіли про операцію добровольців: основне
- Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський з позивним "Лютик" розповів детальніше про операцію добровольців.
- Так, відомо, що в операції беруть участь три російські формування, які складаються з добровольців. Ці об'єднані сили зайшли одразу у дві російські області – Бєлгородську та Курську.
- "Свобода Росії" вже неодноразово заходив на Бєлгородщину. Так, там місцева влада збільшила кількість особового складу своєї армії, а також кількість оборонних споруджень. Однак це не завадило бійцям знайти зручне місце для прориву.
- "Щодо Курської області, то вона не була беззахисною, але можу сказати, що ми дуже сильно здивували російський генштаб і для них це було неприємною несподіванкою. Російська армія була змушена відступати, перегруповуватися. Подивимось, що буде далі, але поки все йде за нашим планом", – додав Барановський.