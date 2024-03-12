Відомо, що станом на 15:00 бої за контроль над селищем Тьоткіно в Курській області все ще тривають. Про це повідомляє легіон "Свобода Росії".

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Бій за Тьоткіно

Легіон "Свобода Росії" показав нове відео своєї операції 12 березня в Курській області. Так, на кадрах зображено, як вразили опорний пункт противника під час заходу в Тьоткіно.

Зауважимо, що на ролику, показані кадри саме ранкового бойового ураження опорного пункту ворожої армії під час заходу добровольців до селища Тьоткіно Курської області.

Фрагмент ранкового бойового ураження ротного опорного пункту противника під час заходу Тьоткіно. Йдемо далі!,

– підписали відео у легіоні "Свобода Росії".

Кадри, як вразили опорний пункт ворога під час заходу в Тьоткіно: дивіться відео

У "Свобода Росії" розповіли про операцію добровольців: основне