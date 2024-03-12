Издание Reuters со ссылкой на два источника сообщает, что после атаки дронами в городе Кстово Нижегородской области серьезно пострадал нефтеперерабатывающий завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” (НОРСИ). Он перерабатывал более 5% нефти в России.

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Последствия атаки дронами на заводе "Лукойл"

Журналисты сообщили, что из строя вышла первичная установка переработки нефти АВТ-6, мощность которой составляет около половины от переработки всего предприятия.

Источники в отрасли сообщили Reuters на условиях анонимности, что в результате атаки была повреждена главная установка перегонки нефти (АВТ-6) на НОРСИ, а это означает, что по меньшей мере половина производства на заводе остановлена. "Лукойл" отказался от комментариев,

– сообщает Reuters.

Справка. РосСМИ сообщают, что АВТ-6 обеспечивала около 53% от переработки всего НПЗ.

Хотя "Лукойл" никак не комментирует ситуацию, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал фотографию пожарной машины возле НПЗ НОРСИ и сообщил, что экстренные службы работают над тушением пожара.

Объект топливно-энергетического комплекса был атакован беспилотными летательными аппаратами,

– написал он в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что пострадавших нет.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл": смотрите видео

Это серьезный удар по Кремлю

Завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в Кстовской промзоне – четвертый по объему переработки в России.

По данным источников Reuters в этой отрасли, НОРСИ перерабатывает около 15,8 миллионов тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработанной нефти.

Он также перерабатывает около 4,9 миллиона тонн бензина, что составляет 11% от общего объема производства в России, 6,4% дизельного топлива, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива в стране.

Издание отмечает, удар по российским нефтяным объектам является проблемой для Путина. Внутренние цены на бензин являются чувствительными накануне президентских выборов 15 – 17 марта. Кремль даже ввел шестимесячный запрет на экспорт бензина с 1 марта.

Стоит заметить, что сейчас в России очень "тревожно", в частности: