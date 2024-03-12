В российских телеграм-каналах сообщают об атаках на предприятия и администрацию Белгорода, информирует 24 Канал.
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Дрон атаковал админздание Белгорода
Во вторник, 12 марта, российские телеграм-каналы начали распространять информацию об атаке беспилотника по администрации Белгорода.
Так, власти города сообщили, что в здание администрации города врезался дрон.
"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, вроде бы есть двое пострадавших. Гладков отмечал, что одна женщина получила осколочные ранения, а вторая – контузию.
Кроме этого, из-за взрыва в здании администрации выбило окна, а также посечен фасад. При этом губернатор Белгородской области уже успел определить принадлежность беспилотника к так называемым "дронам противника".
Последствия атаки беспилотника на админздание Белгорода / Фото российский телеграм-канал
Также в сети уже опубликовали и видео последствий атаки на здание администрации Белгорода.
Дрон атаковал городскую администрацию Белгорода: смотрите видео
Россияне распространили видео последствий атаки БПЛА по админзданию Белгорода: смотрите видео
Также в российских медиа сообщали о том, что дроны атаковали завод в Белгороде, один БПЛА врезался в магазин.
Атака дронов на завод "Лукойл" в России: основное
- Утром 12 марта стало известно об успешной атаке на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который перерабатывал большую долю российской нефти.
- Согласно данным аналитиков, предприятие обрабатывало 15 миллионов тонн нефти ежегодно, что составляет 5% от всего объема в стране.
- Атака дронов привела к остановке основной установки завода, которая имеет стратегическое значение для всей нефтеперерабатывающей отрасли России. Это уже второй удар по заводу после январской поломки, ведь санкции ограничили возможность закупить оборудование.