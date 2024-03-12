В российских телеграм-каналах сообщают об атаках на предприятия и администрацию Белгорода, информирует 24 Канал.

Смотрите также В российском Иваново упал Ил-76: какое количество погибших

Дрон атаковал админздание Белгорода

Во вторник, 12 марта, российские телеграм-каналы начали распространять информацию об атаке беспилотника по администрации Белгорода.

Так, власти города сообщили, что в здание администрации города врезался дрон.

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, вроде бы есть двое пострадавших. Гладков отмечал, что одна женщина получила осколочные ранения, а вторая – контузию.

Кроме этого, из-за взрыва в здании администрации выбило окна, а также посечен фасад. При этом губернатор Белгородской области уже успел определить принадлежность беспилотника к так называемым "дронам противника".

Последствия атаки беспилотника на админздание Белгорода / Фото российский телеграм-канал

Также в сети уже опубликовали и видео последствий атаки на здание администрации Белгорода.

Дрон атаковал городскую администрацию Белгорода: смотрите видео

Россияне распространили видео последствий атаки БПЛА по админзданию Белгорода: смотрите видео

Также в российских медиа сообщали о том, что дроны атаковали завод в Белгороде, один БПЛА врезался в магазин.

Атака дронов на завод "Лукойл" в России: основное