У російських телеграм-каналах повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію Бєлгорода, інформує 24 Канал.
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Дрон атакував адмінбудівлю Бєлгорода
У вівторок, 12 березня, російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про атаку безпілотника по адміністрації Бєлгорода.
Так, влада міста повідомила, що в будівлю адміністрації міста врізався дрон.
"У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БпЛА", – заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
За його словами, начебто є двоє постраждалих. Гладков зазначав, що одна жінка отримала осколкові поранення, а друга – контузію.
Крім цього, через вибух у будівлі адміністрації вибило вікна, а також посічено фасад. При цьому губернатор Бєлгородської області вже встиг визначити приналежність безпілотника до так званих "дронів противника".
Наслідки атаки безпілотника на адмінбудівлю Бєлгорода / Фото російський телеграм-канал
Також у мережі вже опублікували і відео наслідків атаки на будівлю адміністрації Бєлгорода.
Дрон атакував міську адміністрацію Бєлгорода: дивіться відео
Росіяни поширили відео наслідків атаки БпЛА по адмінбудівлі Бєлгорода: дивіться відео
Також у російських медіа повідомляли про те, що дрони атакували завод у Бєлгороді, один БпЛА врізався у магазин.
Атака дронів на завод "Лукойл" в Росії: основне
- Зранку 12 березня стало відомо про успішну атаку на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що переробляв велику частку російської нафти.
- Відповідно до даних аналітиків, підприємство обробляло 15 мільйонів тонн нафти щороку, що становить 5% від усього обсягу в країні.
- Атака дронів призвела до зупинки основної установки заводу, яка має стратегічне значення для всієї нафтопереробної галузі Росії. Це вже другий удар по заводу після січневої поломки, адже санкції обмежили можливість закупити обладнання.