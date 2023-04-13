31-летний россиянин Алег Чеченов отправился на войну в Украину из-под Рязани. Он воевал против Украины в рядах вагнеровцев и погиб 20 марта 2023 года.

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Вагнеровца ликвидировали 20 марта и уже похоронили

Захватчика уже похоронили на родине. Об этом сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

Оккупанта похоронили 12 апреля в поселке Павловка Рязанской области. Под сообщением о похороне Чеченова авторы прикрепили его отретушированное фото якобы еще со школьных лет.

Под Бахмутом погиб вагнеровец Олег Чеченов / Фото из соцсетей оккупанта

В своих социальных сетях, прежде чем отправиться на войну против Украины, российский оккупант очень любил фотографироваться. В частности, у него очень много оголенных селфи.

"Олежка Чеченов очень любил позировать на камеру, его родным пришлось тяжело при выборе фотографии для панихиды", – прокомментировал Комахидзе.

Силы обороны истощают вагнеровцев под Бахмутом

Вокруг Бахмута в Донецкой области последние месяцы ведутся ожесточенные бои между Силами обороны и оккупантами. На Бахмутском направлении в основном действуют вагнеровцы.

В Институте по изучению войны минобороны считают, что Россия планирует использовать вагнеровцев на этом направлении. Силами наемников враг стремится захватить Бахмут, минимизируя потери среди русских военных.

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 10 апреля снова побывал в Бахмуте. По его словам, противник вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить. Сырский подчеркнул, что наши воины каждый день обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал.