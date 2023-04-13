31-річний росіянин Алєг Чеченов відправився на війну в Україну з-під Рязані. Він воював проти України у лавах вагнерівців і загинув 20 березня 2023 року.

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Вагнерівця ліквідували 20 березня і вже поховали

Загарбника вже поховали на батьківщині. Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

Окупанта поховали 12 квітня в селищі Павлівка Рязанської області. Під дописом про поховання Чеченова автори прикріпили його відретушовану світлину нібито ще зі шкільних років.

Під Бахмутом загинув вагнерівець Алєг Чеченов / Фото із соцмереж окупанта

У своїх соціальних мережах до того, як відправитися на війну проти України, російський окупант дуже любив фотографуватися. Зокрема, у нього дуже багато оголених селфі.

"Алєжка Чеченов дуже любив позувати на камеру, його рідним довелося важко під час вибору фотографії для панахиди", – прокоментував Комахідзе.

Сили оборони виснажують вагнерівців під Бахмутом

Довкола Бахмута в Донецькій області останні місяці точаться запеклі бої між Силами оборони та окупантами. На Бахмутському напрямку здебільшого діють вагнерівці.

В Інституті з вивчення війни міноборони вважають, що Росія планує використати вагнерівців на цьому напрямку. Силами найманців ворог прагне захопити Бахмут, мінімізуючи втрати серед російських військових.

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 10 квітня знову побував у Бахмуті. За його словами, противник змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити. Сирський наголосив, що наші воїни щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал.