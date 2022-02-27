В боях за Харьков погиб депутат Богодуховского горсовета Сергей Глущенко

В Богодуховском городском совете сообщили, что в боях за Харьков погиб их депутат Сергей Глущенко. Он был в терробороне с самого начала российского наступления.

Больше деталей о бое в Харьковской области пока нет. Местные говорят, что он один из первых пошел защищать Украину от оккупантов.

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Утром 27 февраля сообщили, что в боях за Харьков погиб депутат Богодуховского городского совета Сергей Глущенко.



Погиб депутат Сергей Глущенко / Фото "Суспільне"

Он был в терробороне с самого начала. И на Новый год на собрание ездил, активно участвовал в территориальной обороне. И в эти дни одним из первых ушел защищать. У него остались жена и дети,

– сказал секретарь Богодуховского горсовета Рамаз Гамбарашвили.

Известно, что Сергей Глущенко был депутатом Богодуховского городского совета от "Блока Светличной "Вместе!". До этого работал поселковым председателем Александровки.

Отметим, что украинские военные уничтожили вражескую армию, пытавшуюся наступать на Харьков, однако утром в город ворвалось некоторое количество легкой техники. Ее частично уничтожили.