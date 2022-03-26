В боях за Харьков погиб лидер "Фрайкора" Георгий Тарасенко
Источник:телеграм "Фрайкора"
Обороняя Харьковщину, в боях погиб украинский военный Георгий Тарасенко. Боец был командиром Добровольческого подразделения "Фрайкора".
Соответствующую информацию сообщили в самом батальоне. Это произошло вечером 26 марта.
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В боях погиб командир Георгий Тарасенко
В бою, обороняя родную Харьковщину, погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко,
– говорится в сообщении.
В родном подразделении рассказали, что:
- "Георгий был лучшим из нас, он всегда первым вел нас в бой и никогда не показывал страха;
- так случилось, в его последнем бою, проводя контрнаступление на позиции врага, он шел первым в составе нашей боевой группы".
В бою погиб командир Георгий Тарасенко / Фото из телеграма "Фрайкора"
Вспоминают, что Георгий был националистом всю жизнь – в националистическом движении с домайдановских времен. О бойце известно, что:
- военнослужащий был участником Революции Достоинства, противостоял "русской весне" в Харькове;
- в 2014 году 17-летний Георгий отправился на фронт;
- в 2017 создал и возглавил Добровольческое подразделение "Фрайкор" и одноименную организацию.
Добавили, что под его командованием совершили 7 боевых ротаций на Донбасс и встали на защиту Харькова с первого дня полномасштабного российского вторжения.Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь за нашу землю, свободу и независимость.
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