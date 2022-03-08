В боях за Киев погибли 2 студента педагогического университета

В боях за Киев погибли студенты Александр Кинша и Иван Гушан. Ребята учились в Центрально-украинском государственном педагогическом университете имени Винниченко.

Герои были студентами 3 курса факультета физического воспитания. Об этом сообщил ректор университета Евгений Соболь на своей фейсбук-странице.

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Оба парня родом из села Вьюнки Новоукраинского района. Раньше были участниками АТО.

Что известно о погибших

По информации "Суспільного", Александру Киншу было всего 23 года. У воина остались мать, жена и дочь. В последние годы он жил в Кропивницком. Его похоронили на Ровнянском кладбище Кропивницкого.

Иван Гунша погиб в возрасте 24 лет. Без отца остались двое маленьких детей 2018 и 2021 года рождения. Его похоронили в деревне Вьюнки.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Александра Кинша и Ивана Гунша.