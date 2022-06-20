"В боях за одну улицу пало 70% роты": оккупанты терпят огромные потери на Востоке

Пленный оккупант рассказал СБУ об их потерях на Востоке. По словам захватчика, в боях за одну улицу погибли 70% роты.

СБУ допросили российского оккупанта, которого украинские военные взяли в плен. Он является уроженцем Луганска, которого мобилизовали на войну из рядов "народной милиции лнр". Разговор с захватчиком был опубликован 20 июня.

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Месяц не могли взять улицу в Рубежном

Оккупант вспоминает Рубежное. Там в боях за одну улицу пало 70% от его роты. Интересно, что взять район россияне не могли почти месяц. Хотя на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество не менее 20 раз.

Улицу ленина (сейчас Владимирская – примечание) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4. Продвигались с такими боями и потерями, что "за это время были большие разрушения, большие потери… от роты 70 процентов",

– рассказывает захватчик.

После многочисленных потерь рота из Рубежного перегруппировать не отправили. Подразделения перебросили на горячую точку, на Северодонецк. Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами.

Украинские военные встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы как можно меньше сохранить жизнь.

Уроженец Луганска и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ.

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Российский оккупант скрывался от ВСУ в Харьковской области почти месяц

СБУ опубликовала интересный разговор с российским оккупантом Денисом Любимцевым 14 июня. Захватчик попал в плен и рассказал, что почти месяц скрывался от ВСУ в Харьковской области. Известно, что до войны россиянин проживал в городе Дно.

По словам захватчика, командование обещало, что они уезжают в Украину всего на 4 дня. Но солдаты сразу попали под обстрел в лесополосе рядом с границей. 3 дня оккупанты прятались в лесу, еще до 7 дней – на одном из заводов.

Затем им приказали двигаться в Малую Роган. Там они базировались примерно 19 дней, тоже скрывались. А уже 23 марта ВСУ оцепили вражеские подразделения и часть россиян сдалась в плен.

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