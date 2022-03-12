В боях за Украину погиб Павел Сбитов – командир роты 503-го батальона морпехов

В войне, которую Россия развязала против Украины, погиб 27-летний Павел Сбитов из Львовской области. Он командовал ротой батальона морской пехоты.

Сбитов жил в селе Березец недалеко от Городка на Львовщине. Воинская карьера старшего лейтенанта началась, когда ему было всего 15 лет.

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После выпуска сразу на передовую

Сначала Сбитов стал курсантом Львовского военного лицея имени Героев Крут. Затем учился в Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного – на факультете боевого применения войск.

После выпуска мужчину распределили в морскую пехоту (в 503-й батальон, командиром которого он впоследствии стал), и сразу – на передовую. В 2016 году его подразделение удерживало Мариупольское направление.

Ему прочили блестящую карьеру

Сам Сбитов ранее признавался, что родители были против его службы в армии. Близкие и знакомые погибшего отзываются о нем как яркой личности и талантливом военном.

Те, с кем мужчина проходил службу, утверждали, что он сделает блестящую карьеру и обязательно станет генералом,

– подчеркнули в "Армия Inform".

Вечная слава и память защитникам Украины! Коллектив 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя.

Воспоминания о защитнике Украины

Военный капеллан Андрей Зелинский подчеркнул, что Сбитов прошел весь путь настоящего боевого офицера Морской пехоты Украины. "Мы вместе прошли по стольким фронтовым тропам! Почти целая твоя жизнь прошла на войне. А теперь ты попутешествовал дальше. Туда, где мы когда-то обязательно встретимся", – подчеркнул священник.



Сбитов с Андреем Зелинским / Фото с фейсбук-страницы военного капеллана

Своими воспоминаниями о погибшем в фейсбуке поделилась Александра Бессмертная, которая училась со Сбитовым. "Ты быстро рос как военный, как командир, как лидер. Ты делал то, что любил, и любил то что делал. Ты был с теми, кого вел за собой, с теми, кто боролся с теми, кто побеждал! Сегодня ты пошел держать небо над своими ребятами", – написала она.

Интервью Сбитова о службе в морской пехоте: смотрите видео