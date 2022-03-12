Сбитов жив у селі Березець неподалік Городка на Львівщині. Війська кар'єра старшого лейтенанта почалася, коли йому було лише 15 років.

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Після випуску – зразу на передову

Спочатку Сбитов став курсантом Львівського військового ліцею імені Героїв Крут. Потім навчався у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного – на факультет бойового застосування військ.

Після випуску чоловіка розподілили у морську піхоту (в 503-й батальйон, командиром роти якого він згодом став), й одразу – на передову. У 2016 році його підрозділ утримував маріупольський напрямок.

Йому пророкували блискучу кар'єру

Сам Сбитов раніше зізнавався, що батьки були проти його служби в армії. Близькі та знайомі загиблого відгукуються про нього як яскраву особистість й талановитого військового.

Ті, з ким чоловік проходив службу, стверджували, що він зробить блискучу кар'єру та обов'язково стане генералом,

– наголосили у "Армія Inform".

Вічна слава і пам'ять захисникам України! Колектив 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Спогади про захисника України

Військовий капелан Андрій Зелінський підкреслив, що Сбитов пройшов увесь шлях справжнього бойового офіцера Морської піхоти України. "Ми разом пройшли стількома фронтовими стежками! Майже ціле твоє життя минуло на війні. А тепер ти помандрував далі. Туди, де ми колись обов'язково зустрінемося", – підкреслив священник.



Сбитов з Андрієм Зелінським / Фото з фейсбук-сторінки військового капелана

Своїми спогадами про загиблого у фейсбуці поділилася Олександра Безсмертна, яка навчалася зі Сбитовим. "Ти швидко зростав як військовий, як командир, як лідер. Ти робив те, що любив, і любив те що робив. Ти був з тими, кого вів за собою, з тими, хто боровся, з тими, хто перемагав! Сьогодні ти пішов тримати небо над своїми хлопцями", – написала вона.

Інтерв'ю Сбитова про службу в морській піхоті: дивіться відео