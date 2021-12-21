"Боялась, потому что слышала крики женщин": на Закарпатье родила 11-летняя девочка

Девочка родила с помощью кесарева сечения. Роженица уже находится дома, однако сына еще оставили под наблюдением медиков из-за маленького веса и экстраординарного случая.

Вес младенца – 2 500 граммов, а рост – 49 сантиметров. Ребенок находится в областной детской больнице.

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Девочка боялась рожать

Роженица рассказала, что обрадовалась, когда ей сообщили о кесаревом сечении.

Я боялась (рожать – 24 канал), испугалась, потому что слышала, как женщины там кричали. Когда же сказали, что кесарить будут, то успокоилась,

– сказала девушка.

Назвали сына в честь отца – Александром. Девочка рассказала, что любит 46-летнего отца своего ребенка, он помогает ему финансово. Об учебе в школе девушка уже не думает. Хочет идти работать.

"Когда мой мальчик подрастет, я отдам его и в детсад, и в школу. А я уже нет, не планирую", – сказала роженица.

Условия, в которых проживает девочка / Фото УП

Что известно о беременности несовершеннолетней

Медики узнали об 11-летней беременной в середине октября. Тогда мама привела дочь в Береговскую городскую больницу, девочка была уже на 8-м месяце беременности.

Сначала мама и 11-летняя девочка убеждали полицейских, что забеременела она от 14-летнего Керима. Якобы познакомилась с ним на мусорнике.

Со временем признались, что настоящий отец ребенка – сожитель мамы. Ему 46 лет и родом мужчина из Херсонской области.

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