Боятся контрнаступления ВСУ, – полковник оценил возможности наступления россиян на фронте

Разведка сообщила, что россияне пытаются развить свое наступление еще с начала января. Но свои силы оккупанты рассредоточили по всей линии фронта. Эксперты предполагают, что россияне боятся украинского контрнаступления.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он шутит, что если Россия так же велика, как и ее наступление, то ей недолго осталось жить.

К теме Это ключ к победе, – генерал Ходжес уверен, что ВСУ могут уволить Крым еще этим летом

По его словам, россиянам нечем наступать.

"Количество войск, которое у них сейчас есть, просчитано, с оружием тоже все ясно. Около 300 тысяч россиян сейчас разбросаны на тысячи километров линии фронта на глубину в 100 километров", – объяснил Свитан.

Оккупанты боятся наступления ВСУ

Эксперт отметил, что оккупантам приходится удерживать всю линию фронта, поскольку боятся нашего наступления в сторону Азовской набережной.

"Они понимают, что такое движение отрежет и переведет в оперативное окружение крымскую, херсонскую и запорожскую группировку оккупантов.. Поэтому им приходится удерживать всю глубину фронта, а для наступления в них максимум около 100 тысяч военных, которых еще собирают в России и заводят в Украину", – пояснил Свитан.

По его мнению, бросают этих мобилизованных на Донецкое и Луганское направления. "Мы их видим, поэтому растет давление на те 200 километров фронта на Востоке из-за "запада" этих 100 тысяч россиян", – добавил полковник ВСУ.

Полностью они зайдут к концу февраля, поэтому к этому времени будет пик давления, которое Россия может организовать в Украине. Ни о каком широкомасштабном наступлении точно речь не идет,

– заявил Свитан.

Военный эксперт добавил, что те наступательные действия, которые россияне сейчас ведут, логичны – оккупанты пытаются вытеснить наши войска из Донецкой и Луганской областей.

По его словам, также оккупанты будут пытаться вытеснить ВСУ в Харьковской области со стороны Купянска.

Свитан рассказал о наступлении россиян и ситуации на фронтах: видео



Наступление оккупантов нам на руку – мы их уничтожаем

Свитан подчеркнул, что руководители, занимающиеся Восточным направлением, тоже видят это. По его словам, там есть определенные инженерные сооружения, выполнены дополнительные меры по усилению второй и третьей линий обороны.

Ожидаем увеличение движения оккупантов. С одной стороны, это идет нам на руку, поскольку наша задача – уничтожать противника, а такое давление от россиян приводит к их большим потерям,

– сказал полковник ВСУ.

К слову, за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1030 российских захватчиков. В целом с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 133 190 своих солдат.