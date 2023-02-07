Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він жартує, що якщо Росія така ж велика, як і її наступ, то їй недовго залишилося жити.

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За його словами, росіянам нічим наступати.

"Кількість військ, яка в них зараз є, прораховано, зі зброєю теж все зрозуміло. Близько 300 тисяч росіян зараз розкидано на тисячі кілометрів лінії фронту на глибину в 100 кілометрів", – пояснив Світан.

Окупанти бояться наступу ЗСУ

Експерт зазначив, що окупантам доводиться утримувати всю лінію фронту, оскільки бояться нашого наступу в сторону Азовської набережної.

"Вони розуміють, що такий рух відріже і переведе в оперативне оточення кримське, херсонське та запорізьке угруповання окупантів. Тому їм доводиться утримувати всю глибину фронту, а для наступу в них максимум є близько 100 тисяч військових, яких ще збирають у Росії та заводять в Україну," – пояснив Світан.

На його думку, кидають цих мобілізованих на Донецький та Луганський напрямки. "Ми їх бачимо, тож росте тиск на ті 200 кілометрів фронту на Сході через "захід" цих 100 тисяч росіян", – додав полковник ЗСУ.

Повністю вони зайдуть під кінець лютого, тож на цей час буде пік тиску, який Росія може організувати в Україні. Ні про який широкомасштабний наступ точно не йдеться,

– заявив Світан.

Військовий експерт додав, що ті наступальні дії, які росіяни зараз ведуть, логічні – окупанти намагаються витиснути наші війська з Донецької та Луганської областей.

За його словами, також окупанти будуть намагатися витиснути ЗСУ в Харківській області з боку Куп'янська.

Світан розповів про наступ росіян та ситуацію на фронтах: відео



Наступ окупантів нам на руку – ми їх знищуємо

Світан наголосив, що керівники, які займаються Східним напрямком, теж це бачать. За його словами, там є певні інженерні споруди, виконані додаткові заходи для посилення другої та третьої ліній оборони.

Очікуємо збільшення руху окупантів. З одного боку, це йде нам на руку, оскільки наше завдання – знищувати противника, а такий тиск від росіян призводить до їх великих втрат,

– сказав полковник ЗСУ.

До слова, за минулу добу українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів.