Чому союзники не оголошують остаточне рішення

У наявності вольового наміру можна навіть не сумніватись. Якщо про готовність дати F-16 "але під егідою НАТО" говорить вже Польща, яка сама "колядує", де можна купити бойові літаки тут і зараз. Просто далі починаються технічні нюанси, які наче й не помітні одразу, але які суттєво гальмують весь процес.

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Наприклад, а яке саме озброєння під F-16 ми отримаємо. Під цей літак можна підвісити американську крилату ракету AGM-158 із дальністю стрільби до 900 кілометрів. Це гарний засіб доставлення "бавовни", на той же аеродром "Енгельс" чи стоянку кораблів чорноморського флоту Росії з "Калібрами". Але, як знаємо, з далекобійними ракетами наразі прогрес не такий, як би хотілось.

Інше цікаве питання – чи дістануть для нас американці зі своїх складів протикорабельні "Гарпуни" в авіаційній версії. Чи вся номенклатура озброєння до наших F-16 обмежиться уже знайомими авіабомбами JDAM, ракетами AGM-88 HARM та AIM-120?

Мало навчити пілотів, потрібно ж навчити ще й авіатехніків для обслуговування цих літаків. А коли є питання в інфраструктурі для приймання F-16, то ймовірно ще й виникає методологічне питання про те, чи можна такі винищувачі підіймати у повітря з автотрас? Як це, наприклад, роблять з нашими МіГ-29 та Су-27.

Поки ці всі нюанси ще не вирішені, ніхто й не береться оголошувати остаточне рішення про західні літаки для України. Те, як прискорити процес, можуть обговорювати на "авіаційному Рамштайні", запланованому наче як на 14 лютого.

Латинська Америка може долучитися до допомоги

Ймовірно, ще одне питання, яке обговорюватимуть на тому ж "авіаційному Рамштайні" – що ще з радянської авіатехніки можна передати України, і за яких умов це можливо.

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Наприклад, США в країнах Латинської Америки просять не просто зброю для ЗСУ, а літаки та вертольоти радянського та російського виробництва. Своє "ні" вже сказали:

Бразилія,

Колумбія,

Мексика.

У них сумарно є декілька десятків Мі-17 та Мі-35 в різному технічному стані. Але поки нічого не казало Перу, в якого є пару десятків Су-25 на зберіганні та МіГ-29 в строю.

Які запаси винищувачів є у Східній Європі

Окремою рубрикою може бути передача залишків МіГ-29 зі Східної Європи.

Наприклад, винищувачі словацьких ВПС відрізняються не тільки наявністю бортової електроніки зразка НАТО, але й наче як можливістю застосовувати російські ракети "повітря – повітря" типу Р-77. Їх запускають за принципом "вистрілив – забув". Ці ракети мають дальність стрільби до 100 кілометрів.

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Які саме запаси Р-77 можуть мати словаки – точно невідомо. Однак поява таких ракет дуже б посилила наші Повітряні сили. Втім, передача словацьких МіГ-29 з Р-77 може бути занадто чутливим питанням, зважаючи на погрози від Кремля. Для цього й потрібен "Рамштайн".

Або ж – Молдова так наполегливо просить в Заходу засоби ППО, що її можуть "переконливо попросити" нарешті "поділитись" тими МіГ-29 зі зберігання, що вже на запчастини ледь годяться.

Головне пам'ятати, що перемагає не залізо, а люди. А якщо є зайва пасіонарна енергія – краще її спрямувати на цільові волонтерські запити для наших авіаторів.