Боятся санкций: Россия попросила Бразилию защитить ее интересы у МВФ и Всемирном банке

Россия ищет способы обойти санкции, которые Запад ввел в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Агрессор просит спасения в Бразилии.

Так, Москва обратилась в Бразилию с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20. Об этом сообщается в письме, которое министр финансов РФ Антон Силуанов написал главе бразильского минэкономики Пауло Гедесу.

Читайте также Великобритания запрещает импорт железа и стали из России

За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений,

– отметил Силуанов.

Он признал, что из-за санкций Запада в России – "непростой период экономических и финансовых потрясений".

Половина резервов России заморожена

Российский министр жаловался, что около половины международных резервов страны заморожены, а внешнеторговые операции блокируются, в том числе с партнерами по рыночной экономике.

По его словам, США и их союзники проводят политику изоляции России от международного сообщества.

Секретарь минэкономики Бразилии по международным экономическим вопросам Эривалдо Гомес заявил, что "Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях".

Может заинтересовать – США ввели санкции против дочерей Путина: смотрите видео