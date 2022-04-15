Боятся санкций: Россия попросила Бразилию защитить ее интересы у МВФ и Всемирном банке
Источник:Reuters
Россия ищет способы обойти санкции, которые Запад ввел в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Агрессор просит спасения в Бразилии.
Так, Москва обратилась в Бразилию с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20. Об этом сообщается в письме, которое министр финансов РФ Антон Силуанов написал главе бразильского минэкономики Пауло Гедесу.
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За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений,
– отметил Силуанов.
Он признал, что из-за санкций Запада в России – "непростой период экономических и финансовых потрясений".
Половина резервов России заморожена
Российский министр жаловался, что около половины международных резервов страны заморожены, а внешнеторговые операции блокируются, в том числе с партнерами по рыночной экономике.
По его словам, США и их союзники проводят политику изоляции России от международного сообщества.
Секретарь минэкономики Бразилии по международным экономическим вопросам Эривалдо Гомес заявил, что "Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях".Обратите внимание! Президентом Бразилии является Жаир Болсонару, придерживающийся крайне правых взглядов. Интересно, что он посещал Москву всего за несколько дней до начала полномасштабного вторжения, а также не осудил действия агрессора и сохраняет нейтралитет.
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