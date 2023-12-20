Сутки в Серебрянском лесу: как бойцы "Азова" возвращают землю, захваченную россиянами

Бойцы 12 бригады спецназначения НГУ "Азов" защищают Серебрянский лес на Луганщине. Говорят, сражаться здесь сложно, но они все равно продвигаются вперед.

Об этом военные рассказали в новом материале проекта "Украинский Свидетель". Журналисты пробыли в лесу меньше суток, но отметили, что этого достаточно, чтобы показать, насколько здесь опасно, ведь обстрелы не утихают фактически не мгновенно.

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Заместитель командира роты с позывным "Мишаня" был в плену и вернулся на фронт.

В неволе думал: если меня поменяют, то уволюсь. После обмена позвонил по телефону жене и сказал ей, что все, навоевался. Потом посмотрел новости, все обдумал, перезвонил и сказал, что хочу вернуться на службу. Сначала мы договорились, что это будет тыловая работа. Но сложилось иначе,

— рассказывает он.

Мишаня говорит, что после Мариуполя боится резких звуков – даже когда закрывается дверь авто. Это напоминает ему звук крылатой ракеты. Но несмотря на это, сейчас Мишонок на фронте.

Боец с позывным Льюисом в гражданской жизни был педагогом. На фронте он – боевой медик.

"Большинство боевых медиков не имеют медицинского образования. К "Азову" я три месяца работал в школе, но быстро понял, что это не мое. Пошел в армию через сугубо мужское: если он ушел, то почему я не могу? Здесь мне нравится отношение к людям. С заместителем командира роты я могу поговорить, как с другом", - говорит боец.

Минометчик бригады на псевдо Бучере в гражданской жизни учился на японской филологии.

Здесь моя основная работа – увидеть и убить. Мы уже воспитали врага, он прячется в норках. А если начинает какие-то инженерные работы, копаем, то ведем по нему огонь – и он уже не копает,

– говорит парень.

Его собрат с позывным Талисман родом из Бучи.

"Я понял, что никакой пользы в гражданской жизни не несу, надо что-то менять. Следовательно, пошел в рекрутинговый центр. Я получаю образование логиста, а сейчас, пока на фронте, в академотпуске", — говорит он.

Как "АЗОВ" воюет в Серебрянском лесу: смотрите полный выпуск