Об этом полк "Азов" сообщил на своем телеграм-канале, прикрепив несколько видео с выстрелами и уничтоженными оккупантами.
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Борьба за Мариуполь продолжается
Бойцы еще раз напомнили, что их основная цель – очистка Мариуполя от российских войск и их лома.
В Мариуполе уничтожена вражеская БМП с экипажем,
– отметили азовцы.
Наши защитники бьют метко в цель: смотрите видео
Они добавили, что российская пехота также навоевалась и прилегла пожизненно отдохнуть на одной из улиц украинского города.
Ликвидирована пехота: смотрите видео
Обратите внимание, Бутусов рассказал, что россияне пытаются добить Мариуполь, поскольку это единственный город на Донбассе, который мешает Путину реализовать коридор из Крыма в Россию.
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