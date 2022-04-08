Про це полк "Азов" повідомив на своєму телеграм-каналі, прикріпивши кілька відео з пострілами та знищеними окупантами.

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Боротьба за Маріуполь триває

Бійці ще раз нагадали, що їхня основна ціль – очищення Маріуполя від російських військ та їхнього брухту.

В Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем,

– зазначили азовці.

Наші захисники б'ють влучно в ціль: дивіться відео

Вони додали, що російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста.

Ліквідована піхота: дивіться відео

Зверніть увагу, Бутусов розповів, що росіяни намагаються добити Маріуполь, оскільки це єдине місто на Донбасі, яке заважає Путіну реалізувати коридор з Криму до Росії.

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