Разобрали оккупантов: "Азов" отразил штурм на Торецком направлении

Украинские военные 12-й бригады "Азов" отбили штурм российских оккупантов на Торецком направлении. Для этого защитники использовали беспилотники и танк.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Азов". По словам военных, защитники делают все возможное, чтобы сдержать врага и уничтожить как можно больше целей.

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Бойцы отбили штурм оккупантов в Донецкой области

В "Азове" рассказали, что враг не прекращает попыток наступления на Торецком направлении. Штурмовая группа россиян пошла в наступление на позиции Сил обороны, использовав несколько единиц бронетехники, в частности БМП и МТ-ЛБ.

Как отметили военные, операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" начали ликвидацию целей еще на подъезде к позициям защитников.

К уничтожению присоединился боевой экипаж азовского танкового батальона, который "зачищал" оккупантов в разрушенной застройке,

– говорится в сообщении.

Бойцы также опубликовали видео отражения механизированного штурма в Донецкой области.

К слову, ранее в ISW сообщили, что российские войска, используя свое численное преимущество, активно продвигаются в Торецке и прилегающих районах. Там наблюдается также значительное усиление наступательных операций, что, вероятно, предусматривает дальнейшие попытки захвата территории вокруг Константиновки.