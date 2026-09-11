Подбили БТР с 9 этажа: военнослужащие "Азова" рассказали о боях за Мариуполь

Два брата из "Азова" рассказали о боях в Мариуполе и выходе из "Азовстали". Это было чрезвычайно сложно. В какой-то момент "слепая" вера в лучшее давала силы двигаться дальше.

Об этом 24 Каналу рассказали и.о. командира роты 12-й бригады "Азов" Юрий Мозговый и инструктор батальона подготовки личного состава 1-го корпуса НГУ "Азов" Алексей Мозговый. Братья вернулись из гражданской жизни в начале полномасштабного вторжения, чтобы защищать Мариуполь.

Подбили БТР с 9-го этажа

По словам Алексея, сначала он помогал развозить боекомплект, провизию и другие вещи по позициям. Уже через неделю он оказался непосредственно в боях. Тогда удалось уничтожить российский БТР с девятого этажа.

Первым выстрелом наш старший на позиции остановил этот БТР. Вторым выстрелом удалось попасть прямо в него. Здесь понимание ситуации и дисциплина сыграли нам на руку. Корпус того БТРа так и стоял на перекрестке, пока туда не попала ФАБ,

– рассказал Алексей.

В тот момент Юрий держал оборону в микрорайоне "Восточный". Оккупанты пытались прорваться. Их атаки успешно отбивали, в частности с помощью СПГ и РПГ.

Со временем россияне начали наступать со стороны населенных пунктов у моря и Новоазовской трассы. Поэтому пришлось отходить. Тогда подразделение заняло оборону вдоль улицы возле Азовстали. И почти все время бойцы обороняли этот участок. Потом они отошли к самой Азовстали.

Что происходило на Азовстали?

По словам Юрия, бойцы были максимально сконцентрированы. Они до последнего не допускали мысли о худшем сценарии. Фактически эта "слепая" вера давала возможность не опускать руки и продолжать действовать.

Ты просто думаешь, что все получится; ты выйдешь и выживешь. Это действительно помогало. Так и получилось, что мы до конца выходили на позиции. Уже потом командиры, когда достигли определенных договоренностей, сказали, что так и так, есть приказ. Выходим",

– отметил Юрий.

Алексей добавил, что братья выходили в одной колонне. В тот момент не было никаких мыслей. Они просто шли. Он понимал, что в этот момент не стоит предпринимать каких-то экстраординарных действий.

Единственное, что понимал – выпендриваться нет смысла. Ты сейчас в их власти. И можешь умереть еще более мучительно. У меня взяли нож, который подарил брат. Было обидно. Хороший нож был,

– подчеркнул Алексей.

Военные рассказали о своем боевом пути в Мариуполе: смотрите видео 24 Канала