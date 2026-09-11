Про це 24 Каналу розповіли в.о. командира роти 12 бригади "Азов" Юрій Мозговий та інструктор батальйону вишколу особового складу 1 корпусу НГУ "Азов" Олексій Мозговий. Брати повернулися з цивільного життя на початку повномасштабного вторгнення, аби обороняти Маріуполь.

Підбили БТР з 9 поверху

За словами Олексія, спершу він допомагав розвозити боєкомплект, провізію та інші речі по позиціях. Вже за тиждень він опинився безпосередньо в боях. Тоді вдалося знищити російський БТР з дев'ятого поверху.

Першим пострілом наш старший на позиції зупинив цей БТР. Другим пострілом вдалося прям влучити по ньому. Тут розуміння ситуації та дисципліна зіграли нам на руку. Корпус того БТРа так і стояв на перехресті, доки туди не влучили ФАБом,

– розповів Олексій.

На той момент Юрій тримав оборону у мікрорайоні "Східний". Окупанти намагалися прориватися. Їхні атаки успішно відбивали, зокрема за допомогою СПГ та РПГ.

З плином часу росіяни почали заходити з напрямку населених пунктів біля моря та Новоазовської траси. Тому довелося відходити. Тоді підрозділ зайняв оборону вздовж вулиці біля Азовсталі. І майже увесь час бійці обороняли цю ділянку. Згодом вони відійшли до самої Азовсталі.

Що відбувалося на Азовсталі?

За словами Юрія, бійці були максимально сконцентрованими. Вони до останнього не допускали думки про найгірший сценарій. Фактично оця "сліпа" віра давала спроможність не опускати руки та надалі працювати.

Ти просто думаєш, що усе вийде; ти вийдеш та виживеш. Це насправді допомагало. Так і вийшло, що ми до кінця виходили на позиції. Вже потім командири, коли досягли певних домовленостей, сказали, що так і так, є наказ. Виходимо,

– зауважив Юрій.

Олексій додав, що брати виходили в одній колоні. В той момент не було якихось думок. Вони просто йшли. Він розумів, що в цей момент не варто робити якихось екстраординарних дій.

Єдине розумів, що випендрюватися сенсу немає. Ти зараз при їхній владі. І можеш померти більш болісно. У мене забрали ножа, який брат подарував. Обідно було. Гарний ніж був,

– підкреслив Олексій.

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