Бойцы движения сопротивления уничтожили машину оккупантов и пленили российского военного

Движение сопротивления снова показало свою слаженную успешную работу и очередную пораженную технику.

Видео с результатом работы распространила платформа украинского сопротивления.

Читайте также Над Одесской областью уничтожили российскую ракету

На этот раз бойцы сопротивления уничтожили технику обеспечения врага.

Уничтожили одну машину оккупантов и взяли в плен русского военного. Народ Украины не дает врагу чувствовать себя свободно на нашей земле. Итого к победе,

– говорится в сообщении.

Напоминаем, что с военнопленными необходимо обращаться гуманно. Ведь живого оккупанта можно будет обменять на наших ребят и вызволить их из плена.

Вас может заинтересовать – Принудительно мобилизованные российской армией: смотрите видео