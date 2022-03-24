Бойцы движения сопротивления уничтожили машину оккупантов и пленили российского военного
24 марта 2022 , 21:31Читати новину українською
Источник:Спротив
Движение сопротивления снова показало свою слаженную успешную работу и очередную пораженную технику.
Видео с результатом работы распространила платформа украинского сопротивления.
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На этот раз бойцы сопротивления уничтожили технику обеспечения врага.
Уничтожили одну машину оккупантов и взяли в плен русского военного. Народ Украины не дает врагу чувствовать себя свободно на нашей земле. Итого к победе,
– говорится в сообщении.
Напоминаем, что с военнопленными необходимо обращаться гуманно. Ведь живого оккупанта можно будет обменять на наших ребят и вызволить их из плена.
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