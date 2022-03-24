Відео з результатом роботи поширила платформа українського спротиву.
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Цього разу бійці руху опору знищили техніку забезпечення ворога.
Знищили одну машину окупантів та взяли в полон російського військового. Народ України не дає ворогу почувати себе вільно на нашій землі. Разом до перемоги,
– йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що з військовополоненими необхідно поводитись гуманно. Адже живого окупанта можна буде обміняти на наших хлопців та визволити їх з полону.
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