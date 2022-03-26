Об этом группировка сообщила на своей фейсбук-странице. Заметим, что по состоянию на 20:00 наши войска ликвидировали до 60 оккупантов.

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Потери врага за 26 марта:

личного состава – до 60 человек;

танки – 5 единиц;

БМП (боевая машина пехоты) – 6 единиц;

АД – 1 единица.

Российские фашисты так и не поняли, что их здесь никто не ждет с хлебом и солью. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это одеяло из украинского чернозема после сытного ужина из наших пуль и снарядов.

– написали на странице оперативно-тактической группировки "Восток".

Напомним, что недавно группировка захватила несколько российских БМП-3. Воины пообещали, что вскоре вражеская техника станет стрелять в бывших владельцев.

Россия будет пытаться захватить Донбасс, но есть сомнения, – военный эксперт