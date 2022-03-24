Сообщается, что новый трофей добыли в борьбе военные из оперативно-тактической группировки "Восток". Они пообещали, что вскоре вражеская техника станет стрелять в бывших владельцев.
Читайте также Российский корабль "Орск", атакованный в Бердянске, не подлежит ремонту
Как оперативно-тактическая группировка "Восток" планирует использовать вражескую технику
На видео видны 2 единицы захваченной техники. Вооруженные Силы Украины планируют использовать их в боях с российскими оккупантами.
Продолжается кампания по обеспечению Вооруженных Сил Украины трофейной техникой российской армии. Несколько захваченных в бою БМП-3 рашистов скоро будут уничтожать своих предыдущих владельцев!
– написали на своей странице представители оперативно-тактической группировки "Восток".
Напомним, что это далеко не первый БМП-3, захваченный или уничтоженный украинскими войсками.
- 22 марта в районе ОТГ "Восток" украинские воины захватили ряд вражеской техники, в том числе 3 вражеских БМП-3.
- 15 марта в Луганской области одно из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожило 3 российских танка и одну боевую машину пехоты. Вместе с техникой сгорел экипаж.
- 14 марта украинские защитники из сухопутных войск разгромили российскую БМП-3 (боевую машину пехоты). После удара нашей артиллерии она разлетелась на части.
ВСУ в бою захватили несколько российских БМП-3: смотрите видео