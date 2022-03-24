Сообщается, что новый трофей добыли в борьбе военные из оперативно-тактической группировки "Восток". Они пообещали, что вскоре вражеская техника станет стрелять в бывших владельцев.

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Как оперативно-тактическая группировка "Восток" планирует использовать вражескую технику

На видео видны 2 единицы захваченной техники. Вооруженные Силы Украины планируют использовать их в боях с российскими оккупантами.

Продолжается кампания по обеспечению Вооруженных Сил Украины трофейной техникой российской армии. Несколько захваченных в бою БМП-3 рашистов скоро будут уничтожать своих предыдущих владельцев!

– написали на своей странице представители оперативно-тактической группировки "Восток".

Напомним, что это далеко не первый БМП-3, захваченный или уничтоженный украинскими войсками.

22 марта в районе ОТГ "Восток" украинские воины захватили ряд вражеской техники, в том числе 3 вражеских БМП-3.

15 марта в Луганской области одно из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожило 3 российских танка и одну боевую машину пехоты. Вместе с техникой сгорел экипаж.

14 марта украинские защитники из сухопутных войск разгромили российскую БМП-3 (боевую машину пехоты). После удара нашей артиллерии она разлетелась на части.

ВСУ в бою захватили несколько российских БМП-3: смотрите видео