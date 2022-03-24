Повідомляється, що новий трофей вибороли військові з оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вони пообіцяли, що невдовзі ворожа техніка почне стріляти в колишніх власників.

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Як оперативно-тактичне угруповання "Схід" планує використати ворожу техніку

На відео видно 2 одиниці захопленої техніки. Збройні Сили України планують використати їх у боях із російськими окупантами.

Продовжується кампанія із забезпечення Збройних Сил України трофейною технікою російської армії. Декілька захоплених у бою БМП-3 рашистів незабаром будуть знищувати своїх попередніх власників!

– написали на своїй сторінці представники оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Нагадаємо, що це далеко не перший БМП-3, захоплений чи знищений українськими військами.

22 березня в районі ОТУ "Схід" українські воїни захопили низку ворожої техніки, зокрема, 3 ворожі БМП-3.

15 березня на Луганщині один із підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

знищив 3 російські танки та одну бойову машину піхоти. Разом із технікою згорів екіпаж.

знищив 3 російські танки та одну бойову машину піхоти. Разом із технікою згорів екіпаж. 14 березня українські захисники з сухопутних військ розгромили російську БМП-3 (бойову машину піхоти). Після удару нашої артилерії вона розлетілася на частини.

ЗСУ в бою захопили декілька російських БМП-3: дивіться відео