Не дивлячись на спроби, "рашистам" так і не вдалось прорвати нашу оборону – всі спроби наступу успішно відбили.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Втрати російських окупантів

Загалом в районі ОТУ "Схід" втрати російських загарбників склали:

54 людини з особового складу,

5 танків (3 знищено, 2 пошкоджено),

1 САУ (гармата),

5 АТ,

2 літаки,

2 БПЛА,

1 спеціальну техніку,

Окрім цього, українські воїни захопили 3 ворожі БМП-3.

З кожним днем ворог втрачає все більше людей та техніки. Окупанти кидають в бій не підготовлених та деморалізованих людей. Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому перемога України – лише питання часу,

– заявили в ОТУ "Схід".

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