Не дивлячись на спроби, "рашистам" так і не вдалось прорвати нашу оборону – всі спроби наступу успішно відбили.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни
Втрати російських окупантів
Загалом в районі ОТУ "Схід" втрати російських загарбників склали:
- 54 людини з особового складу,
- 5 танків (3 знищено, 2 пошкоджено),
- 1 САУ (гармата),
- 5 АТ,
- 2 літаки,
- 2 БПЛА,
- 1 спеціальну техніку,
Окрім цього, українські воїни захопили 3 ворожі БМП-3.
З кожним днем ворог втрачає все більше людей та техніки. Окупанти кидають в бій не підготовлених та деморалізованих людей. Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому перемога України – лише питання часу,
– заявили в ОТУ "Схід".
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