Про це угруповання повідомило на своїй фейсбук-сторінці. Зауважимо, що станом на 20:00 наші війська ліквідували до 60 окупантів.
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Втрати ворога за 26 березня:
- особового складу – до 60 осіб;
- танки – 5 одиниць;
- БМП (бойова машина піхоти) – 6 одиниць;
- АТ – 1 одиниця.
Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів,
– написали на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Нагадаємо, що нещодавно угрупування захопило декілька російських БМП-3. Воїни пообіцяли, що невдовзі ворожа техніка почне стріляти в колишніх власників.
Росія буде намагатись захопити Донбас, але є сумніви, – військовий експерт