Председатель ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона рассказал детали проникновения украинских бойцов в Белгородскую область России. По словам разведчика, это обычная операция для ГУР.

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Детали о тяжелораненом

Буданов подчеркнул, что здесь нечему удивляться. По его словам, тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя, что и происходит.

Из интересного, могу рассказать, что один из очень тяжело раненых был знаковым лицом. Сразу же пригласили вертолет для его эвакуации,

– сказал он.

Остальные детали руководитель ГУР раскрывать отказался.

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