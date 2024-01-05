Председатель ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона рассказал детали проникновения украинских бойцов в Белгородскую область России. По словам разведчика, это обычная операция для ГУР.
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Детали о тяжелораненом
Буданов подчеркнул, что здесь нечему удивляться. По его словам, тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя, что и происходит.
Из интересного, могу рассказать, что один из очень тяжело раненых был знаковым лицом. Сразу же пригласили вертолет для его эвакуации,
– сказал он.
Остальные детали руководитель ГУР раскрывать отказался.
В российском Челябинске сгорел самолет Су-34
- В России не бывает ни спокойного дня без пожара или "хлопка". Так, в городе Челябинск страны-агрессора 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР МО. Примечательно, что сгорание Су-34 в Челябинске произошло до дня рождения начальника украинской разведки Кирилла Буданова.
- Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили, что это событие произошло в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол". Этот аэропорт расположен в российском городе Челябинск, расположенном в более чем 2 140 километрах от восточной границы нашего государства.
- В ведомстве также отметили, что за этим событием действительно стоят представители ГУР МО. Это была их успешная операция в глубоком тылу врага.