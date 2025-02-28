Об этом пишет The Wall Street Journal, пишет 24 Канал. Журналисты издания пообщались с военнопленными бойцами КНДР.

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Где сейчас и в каком состоянии двое северокорейцев, которых ВСУ взяли в плен

Оба военных прибыли в Россию прошлой осенью вместе с 12 000 солдататов КНДР, которым приказали помочь Москве вернуть контроль над Курской областью России.

Двое пленных солдат – 21-летний Пек и 26-летний Ри сейчас проходят лечение от ранений и дают показания. Став военнопленными, они находятся в тюрьме в Киеве.

"Пек ранен в обе ноги. Ри лечит тяжело раненую руку и с трудом говорит после того, как украинская пуля пробила ему руку и часть челюсти", – пишут в публикации.

Двое военнопленных северокорейцев говорят, что ничего не знали о войне, на которую их отправили. Им дали автоматы Калашникова и сказали, что они будут воевать с южнокорейцами, которые помогали Украине. А уже через несколько дней они оказались на передовой на Курщине и воевали с украинцами.

К тому же им было приказано избегать плена любой ценой и взорвать себя, если придется.

В начале января в составе северокорейского подразделения из 10 человек Пека отправили на операцию по блокированию стратегической дороги, по которой ездили украинские силы. Попав под обстрел артиллерии и беспилотников, он был ранен, а впоследствии потерял сознание. Через пять дней его взяли в плен украинские спецназовцы. Они накормили Пека и оказали ему первую помощь.

У бойца КНДР была сильная гангрена на ногах, и поэтому ему ампутировали несколько пальцев.

Другой северокорейский военный Ри попал в плен в тот же день. Он был единственным, кто выжил из тех, кто отправился на штурм украинских позиций.

"Тела по меньшей мере 5 северокорейцев лежали рядом с ним в лесу, сказал он, где его нашли в критическом состоянии после ранения в руку и челюсть", – говорится в публикации.

Они оба признали, что возвращение в Северную Корею, где сдача в плен считается предательством, может быть для них опасным.