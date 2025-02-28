Про це пише The Wall Street Journal, пише 24 Канал. Журналісти видання поспілкувалися з військовополоненими бійцями КНДР.

Дивіться також Воїни ССО взяли у полон солдата КНДР: цей момент потрапив на відео

Де зараз і в якому стані двоє північнокорейців, яких ЗСУ взяли в полон

Обидва військових прибули до Росії минулої осені разом із 12 000 солдатами КНДР, яким наказали допомогти Москві повернути контроль над Курською областю Росії.

Двоє полонених солдатів – 21-річний Пек і 26-річний Рі зараз проходять лікування від поранень і дають свідчення. Ставши військовополоненими, вони перебувають у в’язниці в Києві.

"Пек поранений в обидві ноги. Рі лікує важко поранену руку і насилу говорить після того, як українська куля пробила йому руку і частину щелепи", – пишуть в публікації.

Двоє військовополонених північнокорейців кажуть, що нічого не знали про війну, на яку їх відправили. Їм дали автомати Калашникова і сказали, що вони воюватимуть із південнокорейцями, які допомагали Україні. А вже через кілька днів вони опинилися на передовій на Курщині і воювали з українцями.

До того ж їм було наказано уникати полону за всяку ціну і підірвати себе, якщо доведеться.

На початку січня у складі північнокорейського підрозділу з 10 осіб Пека відправили на операцію з блокування стратегічної дороги, якою їздили українські сили. Потрапивши під обстріл артилерії і безпілотників, він був поранений, а згодом втратив свідомість. Через п’ять днів його взяли в полон українські спецпризначенці. Вони нагодували Пека та надали йому першу допомогу.

У бійця КНДР була сильна гангрена на ногах, і через це йому ампутували кілька пальців.

Інший північнокорейський військовий Рі потрапив у полон того ж дня. Він був єдиним, хто вижив із тих, хто вирушив на штурм українських позицій.

"Тіла щонайменше 5 північнокорейців лежали поруч із ним у лісі, сказав він, де його знайшли в критичному стані після поранення в руку і щелепу", – ідеться в публікації.

Вони обидвоє визнали, що повернення до Північної Кореї, де здача в полон вважається зрадою, може бути для них небезпечним.