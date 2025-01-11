Одного із двох солдатів КНДР взяли у полон воїни ССО. Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне відео від військових.

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Полоненому надали допомогу

Українські бійці розповіли, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області Росії.

Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу. Українські військові працювали злагоджено та майстерно виконали свою роботу.

Боротьба триває. Далі буде,

– написали українські воїни.

Солдата КНДР взяли у полон: дивіться відео

У СБУ розповіли деталі щодо полонених. Їм по 20 та 25 років. Один із них був просто солдатом у армії КНДР, а інший – снайпером розвідником.