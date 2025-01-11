Снайпери ГУР ліквідували групу загарбників під Покровськом. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення розвідки.

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Вони працювали у ворожому тилу

У повідомленні наголосили, що воїни ГУР діють ефективно і злагоджено у ворожому тилу.

Українські військові поділились ефектним відео своєї роботи. На кадрах можна побачити результати успішної засідки на російських окупантів у районі Покровська Донецької області. Снайпери майстерно відпрацювали по групі росіян.

Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває!

– наголосили в ГУР.

Снайпери ліквідували росіян: дивіться відео

Варто відзначити, що ситуація на фронті залишається складною. Зокрема, Поровський напрямок досі є одним із найгарячіших на лінії зіткнення. Українські воїни дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту, проте окупанти продовжують просуватись.