Бойцы ООС успешно отбили 6 атак врага: уничтожили 20 российских танков и другой техники

В течение суток, 8 мая, украинские защитники успешно отбили 6 атак врага. Благодаря мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

За прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку. Об этом заявили в штабе ООС.

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Только за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:

20 танков,

одну артиллерийскую систему,

28 единиц боевой бронированной техники,

один специальный бронированный автомобиль,

5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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