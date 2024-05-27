Об этом говорится в сообщении ССО. В Силах специальных операций рассказали об этом в понедельник, 27 мая.
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Успешный налет на вражеские позиции
В ССО сообщили, что 11 российских солдат были уничтожены по дороге "На Харьков", еще троих взяли в плен.
Там отметили, что противник не успел оправиться, как на его позициях уже были операторы боевой группы Сил специальных операций.
Как говорят наши собратья, в таких ситуациях главное для противника – не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в "груз 200",
– резюмировали в ССО.
Пресс-служба ССО также показала кадры боевой работы украинских спецназовцев.
Украинские воины совершили удачный налет на вражеские позиции на Харьковщине: смотрите видео
Бойцы ССО на Харьковщине взяли в плен российских военных: что известно
- В Силах специальных операций 16 мая сообщили, что операторы 8-го отдельного полка ССО совместно с бойцами 92-й ОШБр провели зачистку в одном из населенных пунктов на Харьковщине.
- Во время операции 4 российских захватчиков, которые захватили гражданское здание и сопротивлялись, ликвидировали. Еще двое взяты в плен.
- Операторы ССО отметили, что пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем – обмен на наших военных.