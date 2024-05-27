Об этом говорится в сообщении ССО. В Силах специальных операций рассказали об этом в понедельник, 27 мая.

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Успешный налет на вражеские позиции

В ССО сообщили, что 11 российских солдат были уничтожены по дороге "На Харьков", еще троих взяли в плен.

Там отметили, что противник не успел оправиться, как на его позициях уже были операторы боевой группы Сил специальных операций.

Как говорят наши собратья, в таких ситуациях главное для противника – не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в "груз 200",

– резюмировали в ССО.

Пресс-служба ССО также показала кадры боевой работы украинских спецназовцев.

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