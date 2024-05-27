Про це йдеться в повідомленні ССО. В Силах спеціальних операцій розповіли про це в понеділок, 27 травня.

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Успішний наліт на ворожі позиції

В ССО повідомили, що 11 російських солдатів були знищені по дорозі "На Харьков", ще трьох взяли в полон.

Там зазначили, що противник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій.

Як кажуть наші побратими, у таких ситуаціях головне для противника – не опускати руки, адже тоді матиме шанс вижити і колись повернутися додому, а не перетворитися на "груз 200",

– резюмували в ССО.

Пресслужба ССО також показала кадри бойової роботи українських спецпризначенців.

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