Про це йдеться в повідомленні ССО. В Силах спеціальних операцій розповіли про це в понеділок, 27 травня.
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Успішний наліт на ворожі позиції
В ССО повідомили, що 11 російських солдатів були знищені по дорозі "На Харьков", ще трьох взяли в полон.
Там зазначили, що противник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій.
Як кажуть наші побратими, у таких ситуаціях головне для противника – не опускати руки, адже тоді матиме шанс вижити і колись повернутися додому, а не перетворитися на "груз 200",
– резюмували в ССО.
Пресслужба ССО також показала кадри бойової роботи українських спецпризначенців.
Українські воїни здійснили вдалий наліт на ворожі позиції на Харківщині: дивіться відео
Бійці ССО на Харківщині взяли у полон російських військових: що відомо
- В Силах спеціальних операцій 16 травня повідомили, що оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.
- Під час операції 4 російських загарбників, які захопили цивільну будівлю та чинили опір, ліквідували. Ще двох взято в полон.
- Оператори ССО зазначили, що полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових.