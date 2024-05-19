Об этом рассказали в пресс-службе ССО. Там раскрыли детали того, где находится и чем будет заниматься этот центр.

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Первый рекрутинговый центр Сил спецопераций ВСУ

В пресс-службе отметили, что с 18 мая желающие вступить в ряды Сил специальных операций могут получить подробную информацию и профессиональную поддержку оффлайн.

Отмечается, что рекрутинговый центр ССО – это консультации по подготовке, обеспечения и условий прохождения службы в ССО и помощь в подборе военной специальности.

Кроме этого спецназовцы обещают полное юридическое сопровождение в оформлении при поступлении на службу.

Первый рекрутинговый центр ССО в Киеве расположен по адресу Оболонская набережная, 7 корпус 1. Он будет работать с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00.

Также можно обратиться по номеру телефона 0 800 357 174.

Мы стремимся иметь в рядах ССО профессионалов. Именно поэтому наши специалисты будут тщательно изучать опыт каждого рекрута, и после этого предлагать претендентам должности, которым они, по нашему убеждению, соответствуют лучше. Одно из преимуществ ССО – это "человеческое лицо" рода войск. То есть мы заинтересованы в том, чтобы человек развивался в армии, опираясь на свои гражданские навыки и предпочтения. Среди других преимуществ ССО – качественное обеспечение,

– сказал руководитель рекрутингового центра Виктор Шевченко для Укринформа.

Отмечается, что рекрутеры, которые будут работать с потенциальными кандидатами, – это преимущественно сержанты и офицеры, которые имеют опыт участия в боевых действиях, а также навыки работы в сфере рекрутинга.

В Киеве открыли первый рекрутинговый центр ССО / Фото 24 Канал

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